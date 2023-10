Boxe: Jake Paul chama Canelo Alvarez mais uma vez

Aé a sensação do YouTube boxe continua a atrair fãs, os envolvidos continuam a se convencer a pensar que são boxeadores profissionais.

Jake Pauloembora treinando admiravelmente e ostentando um poder de nocaute significativo, é o maior defensor de tal ilusão, sugerindo que derrotaria Canelo Álvarez se ele enfrentasse o mexicano.

Isto é, Senhoras e Senhores Deputados, o mesmo Canelo Álvarez que luta boxe desde criança e é considerado talvez um dos cinco maiores que já amarrou um par de luvas.

Sim, Jake Pauloaquele que não conseguiu sequer lutar adequadamente contra Fúria de TysonO irmão mais novo, Tommy, acredita que de alguma forma venceria o mesmo Canelo.

É claro que reconhecer essas palavras é sucumbir exatamente ao que Paulo deseja. Ele sabe que não pode vencer o mexicano, e é bastante seguro apostar que ele sabe que o mexicano nunca se sujará entrando no ringue com um amador de nível.

Assim, as pessoas estão falando sobre suas palavras, sobre o confronto e há pouco ou nenhum recurso porque o mexicano não vai lutar com ele. É a situação perfeita para um vendedor nato.

Jake Paul ‘acredita’ que luta com Canelo vai acontecer

Com isso dito, Paul atua na mídia melhor do que quase qualquer pessoa na fraternidade do boxe atualmente. Ele sabe que seu prazo de validade só pode ser adiado mantendo seu nome relevante nas notícias.

Ele faz isso anexando-a a boxeadores de sucesso e não pode permitir que essa máscara escorregue. É por isso que ele fala com tanta seriedade sobre sua crença de que vai acontecer uma briga com Canelo.

“Logan lutou contra Floyd e eu lutarei contra Canelo e mostrarei ao mundo porque sou a maior história do esporte de todos os tempos”, tuitou Jake Paul.

Mayweather, conhecido pelo seu desejo de ganhar tanto dinheiro quanto for humanamente possível, não pode ser comparado ao mexicano neste aspecto.

Embora talvez ainda mais talentoso do que Canelo, derrotando-o em 2013, ele sempre concordaria com esses dias de bonança, enquanto Alvarez sempre se manifestou contra sua falta de legitimidade.