Boxe: Jake Paul fica do lado de Tommy Fury e zomba de KSI por causa de alegações de ‘roubo’

Jake Paulo foi às redes sociais no sábado para zombar KSI depois Fúria de Tommy derrotou a estrela britânica do YouTube na AO Arena em Manchester por meio de uma polêmica decisão majoritária.

KSI, 30 anos, chamou o resultado de “roubo” durante sua entrevista pós-luta com Ariel Helwani enquanto ainda dentro do ringue. Paul, que também perdeu para o Fury no início deste ano, esfregou sal na ferida de um colega perdedor, zombando de sua aparência.

Jake Paul “treina o irmão Logan Paul durante uma sessão de sparringTwitter @jakepaul

“A única coisa que foi roubada foi a linha do cabelo”, tuitou Paul. “Está tudo bem, KSI, eu também. Vai ficar tudo bem, cara”

Paul, 26, também chamou KSI de “perdedor terrível” e o lembrou de que ele realmente derrubou Fury, apesar de ter perdido seu status de invicto contra o irmão de Fúria de Tyson “O Rei Cigano”. Depois dessa derrota, o YouTuber Birtish zombou de Jake, então a retaliação faz sentido.

“Aceitei minha derrota como um homem lendo o placar e mostrei aos jovens como aprender com isso e voltar para tirar um W”, tuitou Paul. “Este homem de 30 anos chorando por um recurso.”

Jake Paul esquivando-se de KSI?

Paul também compartilhou um clipe dele fingindo chorar depois de mostrar KSI tropeçando em suas palavras, enquanto visivelmente frustrado com o resultado

O empresário de KSI também afirmou antes da derrota do MD para o Fury no sábado que Paul está se esquivando da estrela britânica do YouTube porque tem mais a perder.

“O cara não quer lutar com ele”, disse Taylor. “Juro por Deus, sim, acredito que ele não sabia o que queria e está em conflito. Há momentos em que Jake realmente acredita que quer lutar contra KSI, e ele fica tipo, ‘Dane-se, vamos colocar isso de lado e vamos fazem isto.’ Eu acredito que ele pensa isso. E então outras coisas atrapalham ou talvez porque Jake não tem tantas coisas acontecendo quanto KSI – quem tem MELHOR e Boxe desajustado e uma série de outras coisas – se Jake lutar contra KSI e perder para KSI, é tudo para ele. Está feito. Para onde ele vai a partir daí? Ele vai ter que começar a jogar vôlei, dardos ou algo assim. Acho que ele tem muito mais a perder nesse sentido. Então talvez ele estivesse hesitante por esse motivo.”

Paul chamou Fury no Instagram e quer que ele assine um contrato para a revanche, então talvez ele esteja evitando KSI. Dillon Danis envergonhou-se contra o irmão de Jake, Logan.