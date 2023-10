Boxe: KSI vs Tommy Fury e Dillon Danis vs Logan Paul Os preços do PPV deixam as pessoas furiosas

Bfãs de boxe ao redor do mundo estão chocados com o quanto terão que pagar para assistir ao evento de boxe de 14 de outubro, onde KSI está enfrentando Tommy Fury. Uma luta que terá o atrativo Logan Paul x Dillon Danis undercard, que impulsionou a maior parte da promoção da luta devido ao constante assédio de Danis ao noivo de Logan Paul. De acordo com o preço oficial do pay-per-view da luta, estão cobrando 20 para quem quiser assistir. Tanto dinheiro para uma luta em que apenas um desses lutadores é boxeador de verdade parecia um truque para a maioria dos internautas. É verdade que tanto KSI quanto Logan Paul são grandes influenciadores, mas 20 libras para assisti-los parecem um pouco exorbitantes para quem estava pensando em comprar o evento.

O promotor Eddie Hearn acredita muito neste evento, ele está 100% convencido de que essa luta venderá 1 milhão de PPVs por esse preço somente no Reino Unido. Durante uma recente entrevista ao canal do Matchroom Boxing no Youtube, Hearn ofereceu sua previsão para o sucesso da luta. Ele também revelou se poderia comparecer ao local ou não. Atualmente, Eddie Hearn tem um bom relacionamento com KSI e Logan Paul. Isto é o que ele disse: “Eu poderia ir, acho que é inacreditável. Acho que é brilhante. Kalle Sauerland e Mams Taylor estão fazendo um trabalho brilhante e está fazendo ótimos números. Esse programa terá números massivos. Acho que pode fazer um milhão [UK PPV] compra, eu realmente faço.”

Dillon Danis não está ganhando nada pela promoção

Talvez um dos aspectos mais inusitados de todo este evento seja que Dillon Danis tem feito a promoção sozinho. É verdade que envergonhar as pessoas não é a melhor maneira de promover uma briga, mas o envolvimento nisso é extraordinário. Durante um episódio recente do FLAGRANT, Danis revelou que não ganhará um centavo por promover este evento através de suas redes sociais. Para ele, isso é extremamente injusto porque as pessoas vão pagar aquelas 20 libras só para ver se ele comparece ao evento. Além disso, a expectativa dessa história de rancor entre Danis e Logan Paul está em alta. As pessoas vão querer ver o resultado se Dillon aparecer.