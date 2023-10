Boxe: lendas do boxe entusiasmam-se com Cristiano Ronaldo na Fury vs Ngannou Champions Gala

Emuito acaso Cristiano Ronaldo consegue curtir um bom evento de esportes de combate, ele aproveita se o local for próximo de onde mora atualmente. Arábia Saudita se tornou a casa de Ronaldo e essa mega luta de boxe em Riade deu a ele outra chance de ser um dos maiores VIPs do evento. Embora possa haver muitos grandes nomes na lista de convidados, Cristiano Ronaldo tem que estar entre as estrelas que mais brilham. Na sexta-feira, o Gala dos Campeões evento aconteceu em Riad poucas horas antes da luta de pesos pesados ​​entre Tyson Fury e Francis Ngannou. Todos estão prontos para esse show e alguns dos maiores nomes do esporte estão presentes. Boxe de primeira linha publicou um vídeo onde Cristiano Ronaldo chega à gala.

Ronaldo chega à Gala dos Campeões antes da luta histórica entre Fury e NgnanouRoberto Ortega

Além de Ronaldo, lendas do boxe posam para foto histórica

Com Cristiano Ronaldo como atração separada, a exibição mais impressionante foi quando uma multidão dos maiores atletas dos esportes de combate foi convidada a posar para uma mega foto. Conseguir reconhecer todos os nomes das pessoas que posaram para aquela imagem é apenas para alguns poucos especialistas em esportes de combate. Mas os nomes que conseguimos reconhecer são todos Família Fury, Dmitry Bivol, Manny Pacquiao, Mike Tyson, Israel Adesanya, Chuck Liddell, Lenox Lewis, Teddy Atlas, Oscar Dela Hoya, Bob Arum, Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Francis Ngannou e Cristiano Ronaldo na parte de trás da imagem se destaca do resto.

Em uma mistura de boxe e MMA taxas legais, Cristiano Ronaldo é o único jogador de futebol nesta foto. Também é importante notar que ele parecia impressionado por simplesmente estar ali, ao lado de tantas outras lendas dos esportes de combate. A lista de nomes é muito longa para dizer quem é quem nesta imagem. Recomendamos que você escreva os nomes das lendas que você pode reconhecer na seção de comentários abaixo. Talvez apenas Conor McGregor está faltando nesta foto porque provavelmente ele está viajando para Riad neste momento. Porém, ele estará presente na luta principal na noite de sábado. Independentemente disso, Ronaldo foi quem definitivamente roubou a cena na sexta-feira.