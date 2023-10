Boxe: Logan Paul estava certo o tempo todo: Dillon Danis diz que está fora, mas quem está no seu lugar?

Dillon Danis não posso dizer que ele não trouxe tudo isso para si mesmo. As ramificações legais da vergonha e difamação das vagabundas Nina Agdal, Logan Paulo noivo, são muito reais. Se ele não tivesse ido atrás da namorada do Youtuber, há uma boa chance de que essa luta ainda acontecesse no dia 14 de outubro. Mas Danis escolheu a violência online devido ao rancor que ele tem dos dois irmãos Paul depois que um deles se envolveu com seu namorada há alguns anos. Nina Agdal não teve nada a ver com a briga, mas Danis pensou que ser uma figura pública lhe daria licença para ir atrás dela como alvo para ferir Logan Paulo. No final, nada parece funcionar para Danis e ele parece ter desistido da luta.

Logan Paul se gaba dos vários processos judiciais de Dillon Danis

a gota d’água veio na quinta-feira depois Logan Paulo Apareceu em Jake Paul podcast para se gabar dos vários processos movidos contra ele. Os dois irmãos se gabavam de deixá-lo completamente quebrado e com uma dívida enorme que tem o potencial de deixá-lo nas ruas. Depois de postar mais algumas mensagens ameaçadoras no Twitter, Dillon Danis não aguentou mais e escreveu: “Logan se gabando de ações judiciais de novo, ele não foi feito para o jogo de luta, esse bichano não me merece, estou fora”. E assim como Logan Paulo previsto, Danis permanecerá incapaz de lutar por mais de quatro anos, ou seja, cinco. A luta de 14 de outubro ainda está acontecendo, mas contra quem?

Entra Mike Perry

No papel, Logan Paulo deveria ter muito mais medo de lutar contra aquele que tomaria o lugar de Dillon Danis caso ele desistisse. Esse homem não é outro senão Boxe com os nós dos dedos nus multicampeão Mike Perry. Na verdade, ele estava lá no dia da mídia para fazer um encontro cara a cara com Logan Paul. Agora que Danis aparentemente saiu do chat, é Mike Perry aquele que tomará o seu lugar. Na verdade, Perry acabou de twittar que está mais do que pronto para enfrentar esse desafio porque quase todo mundo esperava que isso acontecesse desde então. Falar. Ninguém confia que esse homem tenha coragem de entrar no ringue ou no octógono para uma luta de MMA. Não nos leve a mal, ele é um ótimo lutador, mas definitivamente não é conhecido por trocações.