Boxe: Logan Paul “prova” que não usa esteróides… e Dillon Danis com raiva chama seu blefe

Logan Paul tinha uma mensagem forte para Dillon Danis e todos aqueles que o acusaram de usar esteróides. Na verdade, o YouTuber que virou boxeador e lutador postou um vídeo em suas contas de mídia social no qual ele “provou” que estava limpo no momento do confronto com Dannis.

“Quero abordar as alegações de esteróides antes de vocês verem qualquer notícia”, disse o mais velho dos dois irmãos Paul. Ele usou o vídeo para fazer algumas promoção descarada de sua bebida energética Prime, alegando que foi graças à bebida que ele conseguiu obter sua figura impressionante.

“Quero confessar… tenho pegado muita energia PRIME, colocado na boca e engolido. Haters, vocês vão ter que continuar tentando.” Ele também incluiu uma foto do documento oficial mostrando os resultados dos testes após a luta.

Danis, que perdeu para Paul por desqualificação, claro refutou suas afirmações, chamando Paul de “juicehead” no processo. “O teste foi uma piada, literalmente. Teste de urina após luta, notoriamente fácil de vencer. O velho na sala nem estava prestando atenção”, disse ele.

“Você é um idiota e provou isso com a forma como os testes foram feitos”, vociferou Danis.