Boxe: Logan Paul sangra após Dillon Danis acertá-lo com microfone, luta cancelada?

EUSempre se esperou que qualquer tipo de encontro presencial entre Logan Paul e Dillon Danis acabaria no caos. Realmente existe desavença entre o atleta de MMA e os dois irmãos Paul. Dillon parece tão desencadeado por eles que está sempre pronto a ir a extremos para que saibam que deseja destruí-los. No evento de imprensa de quinta-feira, antes da luta de sábado, 14 de outubro, Danis garantiu que Logan Paul ganhasse um souvenir que representa o quanto ódio ele tem por ele. Com Ariel Helwani como apresentador do programa, houve um momento em que os dois se aproximaram e Logan Paul pareceu jogar algo nele. Danis respondeu jogando um microfone diretamente no rosto de Logan Paul.

Dillon Danis bate em Logan Paul com um microfoneTwitter

Logan Paul ficou ferido no incidente?

A filmagem acontece tão rapidamente que é impossível avaliar se Logan Paul se machucou ou não, mas ele imediatamente deixou o palco. Por meio de imagens e relatos de pessoas que estavam no local, conseguimos descobrir que Paul, na verdade, estava jorrando sangue da sobrancelha. Há apenas fotos disponíveis de quão profundo pode ser o corte daquele microfone, parece perto do olho e Logan sangrou profusamente depois. Ainda não se sabe se o Youtuber desistirá da luta, mas agora ele tem uma boa desculpa para isso. As pessoas que apoiam Danis foram rápidas em apontar a ironia de Logan Paul dizer constantemente que Dillon seria quem sairia da luta e agora ele pode ter que fazê-lo.

Logan Paul confirma que a luta está acontecendo

Após o incidente, Danis postou uma foto do chão onde algumas gotas de sangue estão espalhadas. Momentos depois, Dillon apareceu cara a cara com o lutador substituto Mike Perry. Mas Logan Paul respondeu depois de toda a turbulência com um tweet que dizia: “Dillon não pode escapar de mim. Confirmando que a luta está acontecendo tendo ele como protagonista principal. Veremos a profundidade do corte no sábado, quando Logan Paul pisar naquele ringue para boxear Dillon Danis. Este incidente apenas adiciona mais fogo ao combustível, especialmente com Logan Paul buscando sangue após o ataque de Danis.