Boxe: Logan Paul traz o campeão de Jiu-Jitsu Gordon Ryan caso Dillon Danis tente sufocá-lo

Aalguma chance de lenda do Jiu-Jitsu sem kimono Gordon Ryan tem que humilhar Dillon Danis é um ótimo dia para ele. No último dia antes da luta de boxe entre Danis e Logan Paul, Ryan fez uma aparição surpresa como guarda-costas pessoal de Logan. Dillon Danis já fez uma jogada suja ao jogar um microfone no rosto de Logan Paul na última quinta e acusou o Youtuber de não ganhar peso para a luta. Segundo um vídeo, Logan ganhou peso e as pessoas começam a duvidar que Dillon Danis queira lutar. No confronto final, foi impossível colocar os dois frente a frente de perto. Claramente, Dillon Danis estava disposto a tentar qualquer coisa para machucar Logan Paul.

Dillon Danis bate em Logan Paul com um microfoneTwitter

A aparição surpresa de Gordon Ryan

Com jornalista Ariel Helwani como repórter no palco, ele se aproximou Dillon Danis primeiro a falar com ele sobre a luta. A atleta de MMA rapidamente começou a xingar Nina Agdal, que é noiva de Logan. Quando Helwani se aproximou Logan Paulo, ele estava usando uma máscara que cobria a batida que recebeu com o lançamento do microfone de Danis. Ele disse: “Dillon Danis é um covarde, ele é um predador e eu estou fodendo com ele, Ariel. . Tenho todos os capangas para o caso de ele tentar algo engraçado. Na verdade, tenho criptonita de Dillon Danis no prédio. Você sabe, eu trouxe os caras mais malvados do mundo, eu tenho Gordon Ryan para me proteger caso ele tente algum touro de jiu jitsu***. Esse cara vai acabar com você amanhã se você tentar alguma merda.”

Ryan também foi abordado perguntando o que ele estava fazendo lá e observando a longa briga que ele tem com Danis. Todos Gordon Ryan O que fiz foi dizer ao mundo que estava pronto caso Danis quisesse causar alguns problemas e também quisesse que ele lavasse seus carros. Não houve chance Logan Paulo concordaria em abordar Dillon Danis de perto até que eles entrassem mais no ringue. Temos mais um sono para curtir uma luta que está em alto nível de expectativa ou hype. Apesar de nenhum desses caras ser realmente um boxeador profissional, eles conseguiram assistir a todo o evento por meio de sua briga online.