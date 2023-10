Boxe: Logan Paul vs Dillon Danis: Quanto receberá o vencedor?

Logan Paulo eDillon Danis vão se enfrentar em uma luta emocionante que acontecerá na AO Arena, em Manchester, neste sábado.

A briga faz parte de um outdoor especial, no qual eles chegam com os ânimos à flor da pele e ansiosos para já se verem no ringue, o que demonstraram durante a semana com insultos e agressões.

A última vez que se viram antes de se verem no ringue foi na sexta-feira, durante a cerimônia de pesagem, que passou sem problemas.

Dillon Danis bate em Logan Paul com um microfoneTwitter

Paulo pesava 194,4 libras, enquanto Falar registrou 195 libras. Com isso, eles estão prontos e acertando os detalhes finais para o emocionante confronto que acontecerá na noite de sábado.

Este evento promete ser um show cheio de ação e emocionante para os fãs de boxe.

A rivalidade entre Paulo e Falar está na boca de todos e eles finalmente conseguirão resolver suas diferenças no ringue, no que se espera que seja uma luta épica.

No último encontro cara a cara, com proteção entre eles para evitar que brigassem, foi muito intenso e mostra a animosidade que existe entre os dois.

Quanto Logan Paul e Dillon Danis ganharão?

Embora ainda não tenha sido revelado quanto dinheiro eles ganharão, há pistas que indicam quanto poderão levar para casa por essa luta.

De acordo com Paulodeclarações de, Falar teve que pagar 100 mil dólares para o Bellator, empresa de MMA, para deixá-lo fazer essa luta.

Paulo teve ganhos significativos em suas lutas anteriores. Durante seu confronto de 2019 com KSIestima-se que ele tenha ganhado cerca de 900 mil dólares, enquanto em sua luta de exibição contra Floyd ‘Dinheiro’ Mayweather em 2021 tinha um salário garantido de aproximadamente 250 mil dólares, mais um percentual de vendas do pay-per-view que lhe rendeu ganhos de 5 milhões de dólares.

Para a parte dele, Falar ganhou entre 100 mil e 200 mil dólares, e agora que enfrentará um dos YouTubers mais populares do momento, espera-se que esse número seja muito maior.