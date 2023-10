Boxe: Máscara dourada de Canelo Alvarez na luta contra Charlo: Quanto custou?

Mboxeador excano Canelo Álvarez é conhecido como um dos melhores boxeadores do mundo e por seu amor pelo luxo.

Isso é algo que virou Canelo em um personagem a seguir, dentro e fora do ringue.

Um exemplo disso foi visto na máscara de ouro puro que ele usou antes de sua retumbante vitória sobre Jermell Charlo.

Canelo ostenta títulos unificados dos supermédios em quatro divisões, e em sua última luta apareceu com um brilho dourado especial.

Máscara facial dourada da barbearia de Canelo Alvarez

Está na moda cuidar da pele, mas geralmente não com ouro puro. Porém, foi isso que o boxeador fez recentemente.

Antes Canelo Álvarez x Jermell Charloo nativo de Guadalajara foi ao famoso barbeiro José Eduardo Santiago e, por meio do Instagram, compartilhou detalhes do tratamento do lutador.

No topo do rosto do lutador mexicano foi colocada uma fina camada de cor dourada, cobrindo a testa, nariz e maçãs do rosto.

O tratamento facial foi acompanhado de corte de cabelo e pequenos retoques ao estilo de Caneloa barba curta.

A máscara de 24 quilates foi então removida de seu rosto, e muitos perguntarão por que ela tinha que ser de ouro.

Pois bem, a realidade é que qualquer tratamento facial seria jogado fora após a retirada das toxinas do rosto do paciente, embora neste caso não se saiba se o ouro vai para o lixo.

Quanto custa a máscara dourada de Canelo Alvarez?

“Máscara de ouro 24 quilates para o campeão”, dizem na barbearia, mas a questão é quanto custa?

O barbeiro, certamente por questões de confidencialidade, não divulgou mais detalhes do tratamento, mas as investigações dos cidadãos informam que nos Estados Unidos, país onde ocorreu, seria em torno de 800 a 1.000 dólares, sem incluir o corte de cabelo ou a barba aparar.

Qual a finalidade da máscara facial dourada de Canelo Alvarez?

Segundo a Victoria’s Secret, esse tipo de tratamento facial atua no rejuvenescimento da pele de quem faz esse tratamento.

Além disso, também combate os sinais de envelhecimento para eliminar rugas e imperfeições, ao mesmo tempo que beneficia a tonificação e a firmeza do rosto, além de estimular a circulação sanguínea.

Alguns explicam que o ouro combinado com zinco, magnésio ou mel significa que a máscara teria efeito antiinflamatório, limpando imperfeições e deixando um tom de pele melhor.