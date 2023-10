Boxe: Mike Tyson acredita que a manipulação de resultados lhe custou a luta contra Buster Douglas: Don King armou para mim

Mike Tyson acredita que seu ex-promotor, Dom Reilutas fixas para ele e contra ele, talvez o exemplo mais flagrante seja sua derrota para Buster Douglas em 1990.

Durante um episódio recente do podcast Boxing Arabia, que apresenta João Fúriao pai do atual campeão dos pesos pesados ​​do WBC Fúria de Tyson‘Iron Mike’ fez vários comentários inflamados quando se tratava de King.

Tudo aconteceu quando Fúria comecei a falar sobre o que muitos acreditam ser uma longa contagem de 10 dada a Douglas em sua agora infame luta de 1990 em Tóquio.

Momento tenso! Greg Paul enfrentou John Fury no treino aberto para KSI vs Tommy Fury

Douglas havia sido derrubado com um uppercut no oitavo assalto, mas no dia 10, foi Tyson foi nocauteado pela primeira derrota de sua carreira e uma das maiores surpresas da história do boxe.

Ao discutir o assunto, Tyson lançou luz sobre as negociações clandestinas de profissionais boxe.

“Don King fez isso besteira; Don King armou para mim”, disse Tyson. “Eu nunca disse isso antes, mas fazia sentido. O 42-1 (probabilidade), eu poderia vencer, ele e o árbitro falam essa besteira, porque não quero contar o que fizemos antes.

“Não vou falar de promotores; houve lutas que tive em que o adversário não sabia que estava lutando comigo e com o árbitro.

“Foi assim que aconteceu: as pessoas estão apostando, as probabilidades, eles contataram o árbitro; eles estão brigando comigo e com o árbitro.

“Eu não sei, o cara nem sabe, então eu descobri depois o que estava acontecendo… e então eles fizeram isso comigo.”

Tyson não levou a luta a sério

As afirmações de Tyson são sensacionais. Ele sempre disse que não levava a luta a sério, a ponto de sair para uma festa em Tóquio com o cantor Bobby Brown a noite anterior.

Na verdade, em suas memórias ele disse que durante o treinamento ele fugia todas as noites e que sua equipe era obrigada a procurá-lo em boates. Quando ele chegou ao Japão ele ficou ainda mais solto.

Aparentemente, Iron Mike até parecia um pouco magro na luta contra Douglas.

“Acho que perdi a maior parte do peso fazendo sexo com mulheres japonesas. Não me lembro de ter feito nenhum trabalho de corrida naquela luta, talvez uma ou duas vezes. Então perdi peso de outras maneiras”, contou ele.

Deve-se lembrar que Tyson entrou com uma ação judicial de US$ 100 milhões contra King em 1998 e recebeu US$ 14 milhões após chegar a um acordo com seu ex-promotor.