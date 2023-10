Boxe: Mike Tyson aparece zombando de John Fury após ser desafiado no palco para uma luta

Tprincipal conferência de imprensa entre Tyson Fury e Francis Ngannou tive João Fúria assumindo o controle do show enquanto ele desafiava Mike Tyson para uma luta de boxe. Entendemos que o mais velho do clã Fury pensa que pode realmente lutar contra qualquer um, mas desafiar Tyson Fury é como desfilar na frente de um leão. Não importa se o leão é velho, ainda é um leão. Isso é o que João Fúria não entende, mas ele pode entender um pouco porque ele não era tão agressivo como costuma ser quando desafia as pessoas a lutar. Tyson sempre manteve a calma, sempre sorria e até parecia se divertir com o espetáculo. Num determinado momento, ‘Mike de Ferro‘ parecia tão divertido quanto um rei ri quando um bufão da corte.

John Fury desafia Mike Tyson para uma luta se seu filho perder a luta

Até Fúria de Tyson se divertia com as travessuras de seu pai, ninguém parecia levá-lo a sério. Mas isso nunca importou para John Fury, ele sempre se mantém firme e até tira a camisa para mostrar seu físico. Antes dessa imagem ser gravada em nossas cabeças, João Fúria tentou insultar o leão que está Mike Tyson. Ele disse: “Escute, deixe-me dizer uma coisa. Eu respeito Mike Tyson. Dei o nome dele ao meu filho. Mas sou um homem lutador. Tenho um coração de guerreiro. Estou na Arábia Saudita. Pode vir ! Você quer lutar comigo? Posso lutar com você agora mesmo. Mas Mike apenas brincou com ele, sem se envolver muito nisso. Não há necessidade dele jogar porque um irritado Mike Tyson provou que isso nunca acaba bem para o outro cara.

Tanto Tyson Fury quanto Francis Ngannou apenas sentaram e aproveitaram o show

Como John Fury roubou a cena em Riad, Tyson Fury e Francis Ngannou rapidamente perceberam que não precisavam fazer muito para vender a luta. John Fury e Mike Tyson cuidei disso. O lendário peso pesado sempre tentou manter a conversa sobre Francis Ngannou e parecia gentil em suas trocas com John Fury. Ficou claro que ele não está levando John Fury a sério com seus desafios. A verdade é que provavelmente até o próprio Tyson Fury pensa que Mike Tyson mandaria seu pai para a UTI se eles brigassem. Mas isso fere os sentimentos de John porque ele realmente acredita que pode enfrentar ‘Iron Mike’.