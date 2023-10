Boxe: Mike Tyson Destaques: Quais foram as melhores lutas do boxeador?

Mike Tyson é uma lenda do boxe e uma das figuras mais icônicas da história do esporte.

Nascido em 30 de junho de 1966 em Nova York, foi reconhecido por seu estilo de luta agressivo e sua capacidade de nocautear os oponentes, o que o tornou um dos boxeadores mais temidos e bem-sucedidos de todos os tempos.

O mais jovem campeão dos pesos pesados ​​da história, aos 20 anos, e ex-campeão unificado da primeira divisão, voltou ao cenário do boxe ao se tornar um dos treinadores de Francis Ngannou para a luta de exibição de 10 rounds do camaronês contra Tyson Fury.

Mas ao longo de sua carreira Tyson fez lutas memoráveis ​​que o colocaram como um dos melhores da história, e essas são apenas algumas:

Mike Tyson x Trevor Berbick (1986)

Essa luta foi histórica, pois Mike Tyson, aos 20 anos, se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados ​​ao derrotar Trevor Berbick.

Tyson lançou um ataque feroz e nocauteou Berbick no segundo round, garantindo seu lugar nos livros de história do boxe.

Mike Tyson x Larry Holmes (1988)

A caminho do topo, Tyson enfrentou uma lenda do boxe, Larry Holmes. Holmes era ex-campeão dos pesos pesados ​​e muitos esperavam que essa luta fosse um desafio para o jovem Tyson.

No entanto, Tyson provou seu domínio ao nocautear Holmes no quarto round.

Mike Tyson x Michael Spinks (1988)

Michael Spinks, outro campeão invicto dos pesos pesados, desafiou Tyson.

Esta luta era muito esperada, mas Tyson provou sua superioridade ao nocautear Spinks em apenas 91 segundos, consolidando seu status como uma força imparável.

Mike Tyson x Frank Bruno (1989)

Tyson defendeu seu título contra Frank Bruno e, embora o desafiante tenha mostrado bravura, Tyson novamente saiu vitorioso ao nocauteá-lo no quinto round, cimentando ainda mais seu legado.

Quem foram seus melhores adversários?

Rivais como Trevor Berbick, Larry Holmes e Michael Spinkspelo que representaram na carreira de Tyson, estiveram entre os melhores adversários de sua carreira, mas não os únicos notáveis.

Apesar de sua derrota em uma das lutas mais memoráveis ​​da carreira de Tyson e da história do boxe, Buster Douglas derrotou Tyson por nocaute no 10º round, naquele que é considerado um dos maiores choques da história do boxe.

Mas ele também enfrentou outras lendas e grandes rivais como Evander Holyfieldcom quem teve uma grande polêmica em 1996, quando mordeu a orelha de Holyfield, resultando em sua desclassificação e em uma multa substancial.