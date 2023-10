Boxe: Mike Tyson está treinando Francis Ngannou para a luta com Tyson Fury … mais ou menos

Ssábado à noite veremos a mídia do boxe atacar a Arábia Saudita, com a luta de alto nível entre Fúria de Tyson e Francisco Ngannou programado para acontecer em Riad.

Embora ninguém espere que seja uma competição séria de habilidades, Mike Tyson alinhou-se com Ngannou e até treinou o lutador camaronês-francês… até certo ponto.

A sessão de Francis Ngannou com Mike Tyson causou a impressão erradaParker Johnson

Ninguém pode duvidar da legitimidade da carreira de Ngannou no MMA, pois ele era um homem muito, muito mau, mas a história nos mostra que isso não se traduz em sucesso no ringue de boxe.

Também é preciso deixar claro que Ngannou não vai enfrentar outro amador. Em Fúria de Tysonele está enfrentando, sem dúvida, o melhor peso pesado de todos os tempos.

É Fúria tão explosivamente poderoso quanto Mike Tyson era? No entanto, seria difícil encontrar um pugilista mais naturalmente talentoso do que o Rei Cigano, que coloca um propósito por trás de cada movimento, cada vacilada e cada golpe.

No que Mike Tyson trabalhou com Francis Ngannou?

Embora não tenha sido fácil definir Mike Tysono papel oficial dentro NgannouNo campo de luta, muitos sugeriram que ele foi o principal treinador do ex-campeão do UFC.

No entanto, outros não estão convencidos de que ele esteve muito envolvido, como foi sugerido pelo jornalista de esportes de combate Kevin Rato.

“Os sauditas pagaram Mike Tyson muito generosamente para atuar como Francisco Ngannoutreinador (muito, muito, MUITO, generosamente, me disseram)” Rato postado no Twitter.

“Eles estão voando em boxeadores famosos, incluindo Pacquiao, Duran, Morales, Big George Foreman, MA Barrera, Joe Calzaghe, Tommy Hearns, Frank Bruno. Floyd Mayweather pode ir também.”

Isto sugere que Mike de Ferro está sendo usado apenas como uma ferramenta promocional para chamar a atenção do evento, e ele não tem feito a maior parte do treinamento necessário nos meses que antecederam essa luta.