Boxe: Mike Tyson revela qual nocaute é o favorito de toda a sua carreira no boxe

Mike Tyson está prestes a começar Francisco Ngannou escanteio quando os lutadores camaroneses enfrentam Fúria de Tyson no final de outubro. Ele está sempre falando para vários meios de comunicação e também por meio de seu próprio podcast. Antes dessa luta, ele recentemente deu O Correio Diário uma entrevista onde ele discutiu a próxima luta. No entanto, uma das perguntas que lhe foram feitas levou a nós, fãs, ao passado. Isso foi quando Tyson era considerado o homem mais malvado do planeta e ainda é considerado o perfurador mais assustador da história do boxe. Sua primeira derrota foi contra Douglas Buster mas antes disso, ele realmente era uma força a ser reconhecida.

Durante a entrevista, ele foi questionado sobre qual dos nocautes brutais que ele deu é o seu favorito. É possível escolher entre uma grande variedade de grandes momentos de sua carreira, mas há um que tem um lugar especial em seu coração. É o nocaute que ele deu a Larry Holmes, o homem que nocauteou o lendário Muhammad Ali. Tyson tinha a missão de vingar o boxeador que mais admirava. Aqui está o que Mike disse naquela entrevista: “Qual você diria que foi o nocaute de maior orgulho ao longo de sua carreira? Bem, foi contra Larry Holmes porque ele venceu Muhammad Ali seis anos antes. “

A admiração e o respeito de Mike Tyson por Muhammad Ali

Cada vez que você pergunta a Mike Tyson quem foi seu boxeador favorito, ele sempre mencionará Muhammad Ali. O nível de admiração e respeito que ele tem pelo falecido campeão é incomparável. Na verdade, eles eram bons amigos quando Ali ainda estava vivo e compartilharam muitos momentos excelentes juntos. Tyson é um estudioso do boxe que sempre adorou estudar o esporte e o maior que já praticou isso. Então, quando ele fala sobre Ali, sua análise vem de um homem que viu todos os lutadores que já existiram. Até isso significa assistir a vídeos anteriores a ele nascer. Veja como ele fala sobre Ali nesta entrevista com Michael Rapaport.