Boxe: o técnico Alexis Demetriades aconselhou KSI a deixar Tommy Fury acertá-lo na nuca

KSI do YouTuber canto o encorajou a permitir Fúria de Tommy para acertá-lo no atrás da cabeça durante a sua Sábado combinar em Manchester, Inglaterra. Fúria já foi descontado um ponto para um daqueles socos no segunda rodada.

KSIs canto esqueceu que o microfone deles estava abertoe treinador Alexis Demetriades pode ser ouvido lembrando-o em um vídeo vazado: “Você está em cima todas as rodadase ele tem um ponto deduzido.”

Demétrias então passa a aconselhar o YouTuber, “Fique no conquistar com ele, e faça com que ele… ele vai bater você no atrás da cabeça de novo; nós sabemos ele vai.”

“Se ele vai bater em você na parte de trás da cabeça de novoserá outro apontar“, o treinador estresse.

No fim, os juízes declarado Fúria o vencedor por um decisão da maioriaque mais tarde foi alterado para um “unânime” um devido a um dos juízes somando seu cartão incorretamente.

Reações dos fãs de KSI

O vídeo vazado desenhou reações mistas de fãs e detratores do YouTuberconsiderado um dos principais expoentes do chamado “boxe influenciador.”

Respondendo ao vídeo em mídia socialum usuário se perguntou, “Isso seria classificado como táticas sujas? Ou este esporte é um ‘todos os meios necessários’ jogo?”

No entanto, mais um respondeu, “Tommy foi para o conquistar e continuou batendo nele no voltar; não é KSIs falta. O profissional deveria saber não fazer isso.”

“Sim, não precisávamos ouvir esse era o plano. Você poderia ver isso claramente no lutar. Entre, balance com força e conquiste.” mais um adicionado.

KSI estimula a polêmica

O influenciador adicionado combustível para o fogo pedindo uma revanche e afirmando que ele iria apelareu oresultado.

KSI garante que foi roubado, pois seu rival mal acertou um socoembora análise pós-luta mostra que eles eram quase igual a esse respeito. Fúria conectado 39 socos contra KSI 38.

Fúriapor sua vez, disse que acabou com “boxe cruzado”, aparentemente descartando uma revanche contra KSI.