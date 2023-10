Boxe: Oleksandr Usyk chega a Riad com pedido de Francis Ngannou x Tyson Fury

Ano meio da próxima luta entre Francis Ngannou e Tyson Fury, alguns dos maiores atletas de esportes de combate da história chegaram a Riad. Vimos coisas como Mike Tyson, Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Israel Adesanya, Lennox Lewis, entre muitos mais. Mas quem acabou de chegar à cidade árabe não é outro senão Oleksandr Usyk. Ele vem com o propósito de tentar zelar pelo seu melhor interesse e ver se Francis Ngannou pode realmente prejudicar Fúria de Tyson. Ao chegar, ele fez um pedido para o atleta de MMA que está prestes a lutar contra seu próximo adversário. Aqui está o que ele escreveu ao lado de sua imagem já em Riad: “Francis, tome cuidado com Tyson, preciso dele no ringue no dia 23 de dezembro”.

Francis Ngannou poderia machucar Tyson Fury?

Esta aqui é a pergunta de um milhão de dólares, ninguém sabe realmente o que está para acontecer. Pelo que sabemos, Francis Ngannou não tem chance contra o indiscutivelmente maior peso pesado da história desde Muhammad Ali. Mas precisamos considerar algumas coisas de Ngannou. Ao contrário de outros atletas de MMA que começaram desde a adolescência, Francis pode ser considerado um iniciante tardio. Em 2012, ele nem pensava em se tornar lutador porque estava fugindo dos Camarões para levar uma vida melhor na França. O homem começou do nada e agora é a atração principal de uma das maiores lutas do ano.

Quando ele começou no MMA, a inexperiência de Francis era evidente, mas também a curva de aprendizado incrivelmente rápida. A cada luta que completou dentro do octógono, Ngannou provou ser um indivíduo autodidata que dá grandes saltos no esporte por meio da experiência da vida real. Em meio a todos os ensinamentos de Mike Tyson durante esse período de preparação, há uma pequena chance de Francis Ngannou realmente machucar Tyson Fury. Porém, essa possibilidade é minúscula se comparada às chances que Tson tem de nocauteá-lo. Oleksandr Usyk sabe dessa chance que Ngannou tem, e é por isso que veio a Riad para supervisionar o processo.