Boxe: Oscar de la Hoya desafia Canelo a honrar suas palavras, colocando-o contra Benavidez

BAntes de Canelo Alvarez enfrentar Jermell Charlo no dia 30 de setembro, o campeão indiscutível cogitava enfrentar David Benavidez, mas optou pelo texano.

Canelo Alvarez lutou contra Jermell Charlo em ampla decisão unânime e uma vez com a vitória e os quatro títulos do Super Médio retidos, declarou que o Canelo daquela luta era invencível.

Agora Oscar de la Hoya desafia Canelo a honrar essas palavras e aceitar a luta contra David Benavidez, algo que o chefe do Golden Boy Produções gostaria que isso acontecesse em maio.

“Gosto de saber que ele se sente invencível com 168 libras, Estou animado com isso porque significa que veremos uma luta entre David Benavidez e Canelo. Se ele se considera invencível, isso é bom para o boxe, isso é ótimo para o esporte. Continuaremos vendo o Canelo enquanto durar”, disse o promotor ao Fight Hub.

Oscar de la Hoya: “A luta Canelo x Charlo foi chata”

De la Hoya, ex-boxeador e campeão mundial, disse estar decepcionado com a luta entre Canelo e Charloem que ele considera que poucos socos foram dados.

“Foi chato, o que você espera quando dois lutadores dão um soco por round? Eu era um lutador que estava em jogo dando 100 socos por round. por isso a minha crítica vem de eu ser lutador, ser campeão mundial. É por isso que era chato.“

“Ele deveria ter nocauteado Charlo. Quando você tem um lutador na sua frente que literalmente só foi para o cheque, mesmo estando no maior palco da vida dele, você tem que ir lá e correr alguns riscos, Lute com força. As pessoas pagaram o dinheiro, compraram o pay-per-view, porque quando você luta muito não perde nada. Quando é uma grande luta, não há perdedores”, acrescentou De la Hoya.