Boxe: Próxima luta de Tyson Fury: Quem ele provavelmente lutará depois de Ngannou?

Fúria de Tyson deve enfrentar o ex-campeão peso pesado do UFC Francisco Ngannou em 28 de outubro em Riade, Arábia Saudita. Após esta luta Fury está contratualmente comprometido com uma luta indiscutível pelo título dos pesos pesados ​​com Oleksandr Usyk.

Fúria expressou sua intenção de continuar lutando e aprimorar seu legado, principalmente com possíveis vitórias sobre Usyk.

“Quero assinar outro contrato de 10 lutas depois disso, então não sei, vou testar e ver quem consigo o melhor acordo por mais 10 lutas”, disse Fúria.

“O que mais há? Eu me aposento, muito dinheiro, muitas realizações, seja o que for – 35 [years old]. O que eu vou fazer?

“Isso me deixa muito feliz lutando. Isso é tudo que eu já fiz e tudo que já me fez feliz. Então, seria estúpido agora desistir disso quando estou ganhando milhões de dólares e conseguindo muita alegria com isso também.”

Quando acontecerá Fury vs Usyk?

O tão aguardado confronto entre Fúria e Usyk está provisoriamente agendado para 23 de dezembro em Riad, embora a data seja confirmada após Fúriaestá brigando com Ngannou. O Usyk O acordo inclui uma cláusula de revanche bidirecional, indicando a probabilidade de uma revanche no próximo ano.

Apesar da próxima luta contra Ngannou, Fúria e sua equipe já anunciaram a intenção de enfrentar Usyk em dezembro ou janeiro para determinar o campeão indiscutível dos pesos pesados. Alguns criticaram este anúncio como desrespeitoso para com Ngannouum sentimento que Fúria concorda, afirmando que a decisão não foi dele.

“Não foi minha escolha” Fúria disse ao The MMA Hour.

“Eu nunca, em um milhão de anos, faria isso. Mas as pessoas que estão organizando essas lutas, que estão pagando o dinheiro, estão no controle. Eles são os promotores do evento.

“Então o tesoureiro faz o que o tesoureiro quer, basicamente. Mas se dependesse de mim, eu nunca, jamais, teria feito isso. Nunca. Porque eu nunca conto as galinhas antes de elas nascerem. Nunca.”