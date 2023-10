Boxe: real ou encenado? O incidente que quebrou a porta de Ngannou fez as redes sociais falarem antes do confronto do Fury

Francis Ngannou, o ex- Campeão peso pesado do UFCestá ganhando as manchetes por uma exibição inesperada de seu força prodigiosa.

Enquanto estiver em Las Vegas se preparando para sua tão esperada luta com o boxeador peso pesado Tyson Fury em Arábia SauditaNgannou encontrou-se numa situação pouco convencional.

A luta deverá ser financeiramente lucrativa para ambos os lutadores, com Fúria estimando que ele ganhará aproximadamente US$ 202,2 milhões desta luta e de uma próxima luta com Oleksandr Usyk combinado.

O poder de Ngannou ocupa o centro das atenções

Ngannouconhecido por seu feroz poder de soco no mundo do MMAtem a reputação de derrotar seus oponentes com ataques devastadores.

UFC O presidente Dana White afirmou certa vez: “Francis tem o recorde mundial do soco mais poderoso”, comparando seus golpes com o impacto de uma velocidade Escolta Fordt ou um Marreta de 12 libras.

No entanto, sua notável força parece ter causado um acidente imprevisto.

Imagens de segurança capturou o ex Campeão do UFC aproximando-se de um Las Vegas entrada da loja de conveniência, tentando empurrar para abrir a porta com uma mão.

Quando a porta se recusou a ceder, Ngannou recorreu a um esforço com as duas mãos, quebrando involuntariamente as portas de vidro.

Uma expressão de descrença cruzou o rosto de Ngannou ao perceber o que havia acontecido.

Embora não houvesse áudio no filmagem de segurança, era evidente que o dono da loja estava longe de estar satisfeito. Ele confrontou Ngannouapontando para o vidro quebrado e deixando claras suas frustrações.

O incidente da porta de vidro foi encenado?

O incidente em Las Vegas concluiu com Ngannou concordando em pagar pelos danos e posando para foto com o dono da loja.

No entanto, alguns levantaram suspeitas quanto à autenticidade do evento.

Reddit os usuários especularam que o incidente pode ser um golpe de marketing encenadoprincipalmente devido à qualidade do vídeo e à sua aparência em um nova conta Reddit.

Real ou encenado, o vídeo sem dúvida desencadeou conversasespecialmente como Ngannou se prepara para se encontrar Fúria no ringue 28 de outubro em Riyadh, Arábia Saudita.

Enquanto muitos antecipam a luta ansiosamente, Ngannou enfrenta o desafio de enfrentar o Campeão dos pesos pesados ​​do WBCque recebeu elogios por seu sessões de treinamento excepcionais.

Com os holofotes voltados para a próxima luta, o incidente na porta adicionou uma reviravolta inesperada à narrativa em torno do confronto entre Ngannou e Fúria de Tyson.