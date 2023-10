Boxe: revanche de Floyd Mayweather e Manny Pacquiao? Seus filhos podem ser a próxima grande rivalidade do boxe

To confronto de boxe de 2015 entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao foi cobrado para ser o ‘Luta do Século’. Os dois campeões mundiais lutaram ao longo de doze rounds, com Mayweather finalmente foi coroado campeão.

Apesar de muitas especulações sobre a possibilidade de uma revanche, os dois nunca mais voltaram ao ringue juntos. Além do mais, com Floyd agora apenas fazendo lutas de exibição e Pacquiao se aposentou há muito tempoparece que qualquer possibilidade de revanche acabou.

Dito isto, não se desesperem, fãs de boxe. Parece que os dois boxeadores entregarão o bastão aos filhos, que parecem lutadores ferozes, apesar da idade.

Na verdade, ambos Mayweather e Pacquiao postei vídeos deles treinando seus filhos na academia, que incluem sessões de sparring. Ambos parecem que poderiam seguir os passos do pai e talvez se enfrentar nos próximos anos, no que seria um repetição épica da luta de 2015.

Um vídeo das duas crianças brigando se tornou viral nas redes sociais… e os fãs de boxe simplesmente não se cansam. “Lil Pacquiao conquistou a velocidade de seu pai, adoro ver isso”, escreveu um usuário no X. “Mal posso esperar até 2029 para Mayweather vs Pacquiao 2”, escreveu outro.