Boxe: Ryan Garcia está cansado de críticas e afirma que só tem lutado com 50% de preparo físico

Ryan Garcia está farto das críticas enviadas a ele após sua forma recente e revelou que só atingiu 50 por cento nos últimos tempos.

O jogador de 25 anos possui um impressionante recorde de 23-0-1, com 19 nocautes nesse período e atualmente está treinando para enfrentar Óscar Duarte.

Duarte é outro rebatedor poderoso com quem o americano entrará no ringue, possuindo um recorde de 26-1-1 com 21 KOs, mas desta vez Garcia se prepara para seu próximo adversário com um novo treinador.

Ele contratou Derrick James substituir Joe Goossenencerrando uma associação de três anos com este último e subirá para 140 libras (63,5kg) e depois de ser criticado pela forma como abordou a luta contra Davis, ele agora está voltando ao jogo.

James também treinou Antonio Josué, Jermell Charlo e Errol Spence Jr.., que somam 89 vitórias.

“[I’m] cansado de desrespeito. Estou farto e estou em 50% há muito tempo. Vai ser diferente. Prometo isso a mim mesmo”, escreveu Garcia no Instagram. “Não me importo com nada além de ser campeão mundial. Meus olhos costumavam se preocupar com as mídias sociais e com o que elas faziam pela minha carreira.

“Agora não me importo. Estou pronto para vencer.”

Quando é Garcia x Duarte?

A luta entre Duarte e o jovem de 25 anos acontecerá no dia 2 de dezembro, no Toyota Center, em Houston, e será transmitida pela DAZN, à medida que o canal continua a expandir seu império esportivo.

Atualmente, a eliminatória não foi confirmada, mas deve ser anunciada nas próximas semanas, já que faltam apenas seis semanas para a luta.

“Vamos! Estou muito animado em anunciar que estarei lutando Óscar Duarte no dia 2 de dezembro”, disse Garcia. “Estou de volta e me sentindo melhor e mais forte do que antes.

“Queria o Duarte para mim e para os fãs. Ele é durão e estou pronto para dar mais um show às pessoas no meu melhor peso novamente.