Boxe: Tommy Fury dá as costas a Dillon Danis e agora está do lado de Logan Paul

Fúria de Tommyque está pronto para lutar contra a estrela do YouTube KSIaparentemente deu as costas ao MMA Dillon Danis agora ficar do lado de Logan Paul antes do evento de boxe de sábado na AO Arena em Manchester.

Durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, Fury previu uma vitória fácil para Paul, especialmente considerando que Danis nunca participou de uma luta de boxe e ficou fora de ação há anos.

Dillon Danis bate em Logan Paul com um microfoneTwitter

“Acho que a previsão para Logan Paul e Danis: Paul deve vencer com bastante facilidade porque Danis nunca lutou boxe, que eu saiba.

“Considerando que, você sabe, Logan Paul teve uma mudança com [Floyd] Mayweather e ele luta, então ele é um cara ativo. Acho que Paul deveria tirá-lo de lá, para ser honesto.”

Tommy Fury está apenas trollando?

Danis tem insistido que Fury nocauteará KSI porque, como ele, ele é um “lutador de verdade”.

A fúria por não retribuir o favor fez os fãs especularem sobre ele agindo repetindo as mesmas velhas coisas que os simpatizantes de Paulo pregam.

Um dia antes, porém, Danis foi flagrado perguntando a Fury sobre algumas regras do boxe, então talvez seu olhar perplexo tenha feito o “verdadeiro lutador” mudar de lado.