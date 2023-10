Boxe: Tyson Fury compara Ngannou a campeão de pingue-pongue que enfrenta Djokovic na final de Wimbledon, na pesagem

Tyson Fury e Francis Ngannou se pesaram na sexta-feira antes da luta de sábado, e ficar cara a cara com Ngannou fez com que Tyson Fury fizesse comparações como ex- Estrela do UFC que fará seu boxe profissional estreia no sábado aos 37 anos.

“É como um campeão de tênis de mesa enfrentando Djokovic na final de Wimbledon, totalmente diferente,“, disse o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC.

Fury, 35, pesou em 277,7 libras, enquanto o seu adversário camaronês pesava 272,1 quilos depois que os dois homens subiram na balança.

Eu jogo esse jogo há muito tempo. Isso não pode me afetar. Faz parte do jogo Francis Ngannou em Tyson Fury

Fury vs Ngannou, uma pesagem tensa com agressividade

Momentos depois, Fury empurrou Ngannou com a testa, que respondeu com um soco no peito para ter espaço.

“Jogo este jogo há muito tempo. Isso não pode me afetar. Faz parte do jogo”, disse Ngannou sobre as travessuras de Fury.

Ambos os lutadores previram uma conclusão rápida no sábado

“Vamos demorar alguns minutos no início, mas acho que essa luta terminará muito rapidamente”, disse Ngannou.

Fúria, a autoproclamada “Rei Cigano,“vai ganhar um US$ 50 milhões dia de pagamento pela luta na capital da Arábia Saudita.

A luta vai durar 10 rounds e contará como luta oficial, de acordo com o WBC. Porém, o cinturão de Fury não estará em jogo caso ele seja derrotado.

“Vou ser agradável e curto para ele”, disse Fury, comentando mais tarde que tirará uma semana de folga antes de discutir uma luta com Oleksandr Usyk para unificar todos os principais títulos do boxe peso pesado.

Carta completa de Fury vs. Ngannou

A conta do pay-per-view será carregada de pesos pesados ​​e contará com um Jogo de 12 rodadas entre pesos pesados ​​britânicos invictos Fábio Wardley (16-0, 15 KO) e David Adeleye (12-0, 11 KOs), junto com uma luta de 10 rounds entre o ex-campeão mundial dos pesos pesados José Parker (32-3, 22 KOs) e nocaute canadense Simon Kean (23-1, 22 KO).

Homem de demolição de Montreal Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KOs) enfrentará Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KOs) em uma luta de 10 rounds, e Moses Itauma (5-0, 3 KOs) abrirá o evento pay-per-view em seis rounds contra Istvan Bernath (10-1, 8 KO).