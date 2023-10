Boxe: Tyson Fury confirma o quanto está preparado para enfrentar Francis Ngannou em dia de treino aberto

Edesde então Tyson Fury lutou com Francis Ngannou, os odiadores do Rei Cigano o têm caluniado e dito que ele não tem um desafio adequado pela frente. Mesmo quando ele apareceu com todo aquele excesso de peso na primeira vez que se encontraram cara a cara, as pessoas duvidaram de seu comprometimento. Poucos dias antes da grande luta em Riade, Tyson Fury deu uma entrevista ao MMA Hour de Ariel Helwani para discutir essas reivindicações contra Fury. Ele não fez rodeios e deu a Francis Ngannou as flores que ele merece. Tudo aconteceu no mesmo dia em que os dois lutadores ofereceram um treino aberto à imprensa e a todos os fãs que queriam vê-los treinar um pouco.

Tyson Fury não subestima Ngannou

Embora tenha sido tudo brincadeira de Fury na frente dos microfones, ele caiu na real um pouco quando falou com Ariel Helwani. Fury disse: “Estou lutando contra um assassino absoluto em Francis Ngannou. Um cara de um metro e noventa ou cinco, pesando 270-80 libras que veio das ruas, veio de onde quer que seja. Camarões. Sobre dormir no chão. Eu li em algum lugar que ele estava em Paris comendo ratos na rua. Então esse cara está com fome. Você acha que não vou treinar para ele? Cheguei com, tipo, 400 libras? Acho que não. Eu treinei tão difícil para ele quanto eu fiz para qualquer outro lutador que já lutei. E nesse nível, você não tem segundas chances. Então é melhor se preparar para a luta mais difícil de todas, e se não for, então se preparar para uma luta fácil. E é uma guerra.”

No treino aberto, ambos Ngannou e Fúria apareceram com seus treinadores e pareciam leves. Embora Tyson parecesse muito mais rápido que Frnacis Ngannou, não saberemos quão bem o camaronês se sairá até podermos vê-lo lutar. Fury parece estar muito menos pesado do que há semanas. Tyson ainda tem aqueles alças que nunca saíram de seu lado, mas são ótimos para jogar jogos mentais com todos os seus oponentes. Se você observar seus movimentos, a velocidade e a agilidade permanecem intactas. Você pode observar sua velocidade neste treino aberto abaixo.