Boxe: Tyson Fury iguala a aptidão da esposa Paris para o presser antes da luta contra Francis Ngannou

Tyson Fury, o invicto campeão mundial de boxe peso-pesado, enfrentará o ex-campeão do UFC Francis Ngannou no sábado na Arábia Saudita para decidir quem é o “pior” lutador vivo, mas ele ainda precisa combinar com a roupa de sua esposa.

“O Rei Cigano” exibiu um peito cheio de cabelos enquanto posava para uma foto com sua esposa Paris, que usava um manto de manga comprida de Camilla de US$ 2.100, que combinava com o terno verde esmeralda feito sob medida de Fury, coberto com coroas reais e estampa de joias.

Paris, 33 anos, completou seu look com salto Amina Muaddi Begum e bolsa Chanel verde.

Fury, 35 anos, também usava um boné verde brilhante virado para trás e um par de botas Chelsea de camurça preta quando chegou para a coletiva de imprensa.