Brasil gera milhares de NOVOS empregos com carteira assinada; Veja os destaques

Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (30), o Brasil criou 211,76 mil novos empregos com carteira assinada no mês de setembro deste ano. As informações estão disponíveis no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e demonstram o saldo líquido da criação de vagas de trabalho com carteira assinada, ou seja, representa as contratações menos as demissões.

Dessa maneira, segundo o governo federal, no mês de setembro foram registradas no Brasil 1,917 milhões de contratações e 1,705 milhão de demissões. Ao realizar a subtração, chega-se ao número de 211,76 mil novos empregos com carteira assinada em setembro.

Apesar do aumento nas vagas de trabalho, os números não são muito animadores, tendo em vista que o resultado representa queda com relação ao ano passado. Isso porque em setembro de 2022 foram criados 278,02 mil novos empregos formais, o que significa que o resultado de setembro deste ano representa um recuo de 23,8%.

Na comparação com os anos anteriores, durante a pandemia, em setembro de 2020 foram criados 299,49 mil postos de trabalho. No mesmo período em 2021, 330,04 mil vagas de trabalho formal foram abertas.

Deve-se destacar que o governo anterior mudou a metodologia da antiga série histórica, que agora se transformou no novo caged. Com isso, especialistas afirmam que a comparação dos dados com anos anteriores a 2020 não é adequada.

Dados de meses anteriores

Em julho deste ano, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil criou 142.702 novos empregos. No setor de serviços, 56.303 postos de trabalho foram gerados, sendo que no comércio esse aumento foi de 26.744 postos.

Todos os cinco grandes setores da economia brasileira tiveram um saldo positivo de postos de trabalho, inclusive, em 26 das 27 unidades federativas. Com isso, o estoque total recuperado para o Caged em julho ficou em 43.610.550 postos de trabalho formais no país.



Você também pode gostar:

No entanto, esse resultado apesar de parecer positivo também foi menor na comparação com 2022. Em julho do ano passado foram criados 225 mil empregos formais, o que demonstra um recuo de 36,6% com relação ao mesmo período deste ano.

Vagas de emprego no Nubank

O Nubank é um banco digital brasileiro fundado em 2013, e que se tornou um dos maiores do mundo. A instituição financeira cresceu muito ao longo dos anos, e de forma muito rápida, chegando a cerca de 83,7 milhões de clientes, divididos entre Brasil, México e Colômbia.

Dessa forma, com todo esse crescimento, o Nubank está constantemente criando novas vagas de emprego para os mais diversos setores, sendo que atualmente várias oportunidades para trabalhar no banco digital estão disponíveis

Veja em seguida uma lista com as vagas de emprego do Nubank no momento:

Analista de Soluções Regulatórias — AML OPS — São Paulo;

Credit Risk Analyst | Modeling & Expected Credit Losses — São Paulo;

Analista Financeiro Sênior, FP&A;

Engenheiro de Segurança (DevSecOps) — São Paulo;

Analista Sênior de Gestão de Riscos de Terceiros — São Paulo;

Engenheiro de software — São Paulo;

Deve-se destacar que estas vagas de emprego são as que estão disponíveis no Brasil, na sede principal do Nubank, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Além disso, todas as oportunidades citadas contam com o modelo de trabalho chamado de híbrido, no qual o funcionário deve trabalhar tanto presencialmente quanto em casa (Home Office).