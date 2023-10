Brasil surpreende e apresenta NOVO COMBUSTÍVEL

O Brasil, país conhecido por suas riquezas naturais, está cada vez mais comprometido com a sustentabilidade e a redução das emissões de carbono. Nesse contexto, surge uma nova opção de combustível verde que promete revolucionar o setor de transporte e contribuir para as metas de descarbonização estabelecidas pelas empresas. A Be8, maior produtora brasileira de biodiesel, acaba de lançar o BeVant, um biocombustível que pode ser utilizado tanto na mistura quanto de forma pura nos tanques de veículos a diesel.

O BeVant: inovação para acelerar a descarbonização

O BeVant é produzido a partir da mesma matéria-prima utilizada no biodiesel convencional, como óleo de soja e gordura animal. No entanto, ele passa por processos adicionais, como a bidestilação, que conferem ao produto características únicas e o tornam uma alternativa sustentável para empresas que buscam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.

Segundo o presidente da Be8, Erasmo Carlos Batistella, o BeVant foi pensado como uma solução competitiva e sustentável para atender às metas de redução de emissões de grandes companhias. O biocombustível é capaz de reduzir em até 50% as emissões de monóxido de carbono (CO), até 85% a emissão de materiais particulados e até 90% de fumaça preta.

Setores beneficiados pelo BeVant

O BeVant tem potencial para transformar diversos setores da economia, incluindo logística, construção civil, agronegócio e transporte de cargas. Além disso, poderia ser utilizado imediatamente na frota de transporte público de São Paulo, por exemplo. A sua versatilidade e eficiência o tornam uma opção atrativa para empresas que desejam adotar práticas mais sustentáveis.

Investimentos e perspectivas futuras

A Be8 está investindo R$ 80 milhões no desenvolvimento e ampliação de uma linha de produção do BeVant em sua fábrica localizada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A capacidade inicial será de 150 milhões de litros por ano, e a expectativa é que o produto esteja disponível no mercado em até 12 meses.

Julio Cesar Minelli, diretor da Aprobio (Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil), destaca que a Be8 está dando um passo à frente na busca por especificações mais avançadas de biocombustíveis. Ele ressalta que o setor sempre tem buscado o aperfeiçoamento e que o BeVant pode ocupar um espaço importante no mercado, especialmente enquanto o projeto do Combustível do Futuro, proposto pelo governo federal, aguarda aprovação.



Contribuição para o meio ambiente e incentivos financeiros

Além de contribuir para a descarbonização, o BeVant traz benefícios ambientais e socioeconômicos. A Be8 obteve um financiamento de R$ 90 milhões junto ao Santander, vinculado a compromissos ESG (Environmental, Social and Governance), para aprimorar suas operações. A instituição financeira oferece redução na taxa de juros da operação como incentivo.

A utilização de pelo menos 20 mil toneladas de volume de óleo de cozinha usado para a produção do biodiesel em 2023 é uma das contrapartidas estabelecidas entre a Be8 e o Santander. Essa ação promove a economia circular e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa, além de gerar renda extra para cooperativas de recicladores.

Futuro sustentável com o BeVant

A Be8 está comprometida com a descarbonização de suas operações e possui um plano para se tornar carbono neutro até 2030. Além do BeVant, a empresa pretende investir na construção de usinas de biogás para suas lagoas de tratamento de efluentes, a fim de utilizar essa fonte de energia em suas caldeiras. Com essa visão sustentável, a Be8 está traçando uma rota promissora rumo a um futuro mais limpo e sustentável.

Sustentabilidade

A introdução do BeVant no mercado brasileiro representa um grande avanço no setor de combustíveis verdes. Com sua capacidade de reduzir as emissões de gases poluentes, o biocombustível contribui para a descarbonização das empresas e para a busca por uma economia mais sustentável. Com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a Be8 está liderando essa transformação e abrindo caminho para um futuro mais verde e promissor no Brasil.