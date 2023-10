Brasileiros irão receber R$ 4.260,00 do programa; veja se você tem direito

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal brasileiro que tem como objetivo garantir a transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Em 2023, o programa confirmou o repasse de R$ 4.260 para os beneficiários, divididos em três parcelas de R$ 1.420 cada. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar como funciona o Bolsa Família, quem pode receber o benefício e como é calculado o valor a ser repassado. Além disso, vamos abordar as regras de condicionalidade do programa e como manter o benefício ativo.

Como funciona o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicionada, ou seja, o recebimento do benefício está sujeito ao cumprimento de algumas regras estabelecidas pelo programa. O objetivo é incentivar a educação, a saúde e o desenvolvimento das famílias beneficiárias.

As famílias que desejam participar do programa devem se cadastrar no Cadastro Único, um sistema que reúne informações sobre as famílias de baixa renda no país. O cadastro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) presentes em cada município.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para ser elegível ao programa, é necessário que a renda per capita de até R$ 218,00.

Além disso, o programa também considera outros critérios para a elegibilidade, como a existência de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes (mulheres que estão amamentando) na família.

Como é calculado o valor do benefício?

O valor do benefício do Bolsa Família é calculado de acordo com a composição familiar. A partir das novas regras de cálculo, as famílias não podem receber menos de R$ 600,00. O valor do benefício varia de acordo com o número de pessoas na família, conforme a tabela abaixo:



Número de pessoas na família Valor do benefício 4 ou menos R$ 600,00 5 R$ 710,00 6 R$ 852,00 7 R$ 994,00 8 R$ 1.136,00 9 R$ 1.278,00 10 ou mais R$ 1.420,00

Além do valor do benefício regular, o Bolsa Família também oferece benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos, e o Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50, para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

É importante destacar que esses benefícios adicionais são cumulativos, ou seja, as famílias podem receber os dois benefícios ao mesmo tempo, o que aumenta o valor total do benefício mensal.

Como manter o benefício ativo?

Para manter o benefício do Bolsa Família ativo, é necessário cumprir as regras de condicionalidade estabelecidas pelo programa. Essas regras envolvem o acompanhamento da saúde e da educação das crianças e adolescentes da família beneficiária.

Entre as principais regras de condicionalidade do Bolsa Família estão:

Acompanhamento pré-natal: as gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente, garantindo a saúde da mãe e do bebê.

Vacinação: as crianças devem estar com a vacinação em dia, seguindo o calendário nacional de vacinação.

Acompanhamento nutricional: é necessário acompanhar o estado nutricional das crianças menores de sete anos.

Frequência escolar: as crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60%, enquanto os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica devem ter uma frequência escolar mínima de 75%.

Informação sobre o benefício: ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Bolsa Família.

Como reaver o benefício em caso de bloqueio ou cancelamento?

Caso o benefício do Bolsa Família seja bloqueado ou cancelado, é possível tentar reavê-lo. O primeiro passo é comparecer ao centro de atendimento do Bolsa Família e do Cadastro Único onde o cadastro foi realizado. Lá, o beneficiário poderá tentar regularizar a sua situação para voltar a receber o recurso.

Se o benefício foi cancelado, o beneficiário será informado por mensagem no extrato bancário. Além disso, é possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Bolsa Família.

O prazo médio de desbloqueio do benefício é de 90 dias após a atualização cadastral. Após a regularização, a família volta a receber o benefício normalmente, inclusive com o repasse retroativo dos meses em que o benefício estava bloqueado.

Novas regras de cálculo

O Bolsa Família é um programa importante que busca garantir a transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Com as novas regras de cálculo, o valor do benefício varia de acordo com o número de pessoas na família. Além disso, o programa também oferece benefícios adicionais para famílias com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Para manter o benefício ativo, é necessário cumprir as regras de condicionalidade, que envolvem o acompanhamento da saúde e da educação das crianças e adolescentes. Em caso de bloqueio ou cancelamento do benefício, é possível tentar reavê-lo comparecendo ao centro de atendimento do Bolsa Família e do Cadastro Único.

O Bolsa Família é uma importante ferramenta para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social no Brasil, garantindo uma renda mínima para as famílias mais vulneráveis. É fundamental que as famílias beneficiárias estejam atentas às regras e atualizem regularmente seus cadastros para garantir a continuidade do benefício.