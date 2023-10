BrasPine OFERECE EMPREGOS na região SUL do Brasil

A BrasPine, uma das maiores empresas de molduras de pinus do mundo e de pellets do Brasil, está contratando novos funcionários para preencher o seu quadro. Dessa forma, caso você esteja na região Sul e na busca por um novo trabalho, veja quais são as vagas ofertadas e suas respectivas localidades:

Analista Comércio Exterior – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de T&D – Jaguariaíva – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Jaguariaíva e Telêmaco Borba – PR – Banco de talentos;

Coordenador (a) de T&D Escola de Desenvolvimento – Jaguariaíva – PR – Efetivo;

Estagiário (a) Inteligência de Vendas – Comércio Exterior – Porto Alegre – RS – Estágio;

Técnico (a) de Enfermagem do Trabalho – Jaguariaíva – PR – Efetivo.

Mais sobre a BrasPine

Falando um pouco mais sobre a BrasPine, vale frisar que a empresa surgiu em em 1997, da força de vontade dos 3 Fundadores para investir no promissor mercado de molduras de madeira de pinus.

Desde o início, busca a excelência em seus produtos, nos comprometendo com a qualidade no atendimento aos clientes, a valorização dos colaboradores e parceiros e o desenvolvimento das comunidades onde está inserida.

Em relação à localização, as unidades fabris ficam nas cidades de Jaguariaíva e Telêmaco Borba, no Estado do Paraná, além de um escritório comercial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da BrasPine já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!