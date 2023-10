Bravo processado por homem que diz que a rede alimentou ‘donas de casa’ com bebida e levou a agressão

A Bravo permitiu que suas estrelas de “Real Housewives” ficassem fora de controle – alimentando-as com bebida e um ambiente de festa – o que supostamente levou um homem contratado como mordomo a ser abusado sexualmente… de acordo com um processo que ele moveu contra a rede.

o cara Marco Vega diz que foi contratado durante a 2ª temporada de “Real Housewives: Ultimate Girls Trip” como mordomo em Dorinda Medley O elenco visitou Blue Stone Manor, em Massachusetts, em setembro de 2021. Vega diz que as mulheres estavam bebendo muito – incluindo doses de bourbon e coquetéis.

Ele diz que a certa altura, uma mulher saiu para fazer um strip tease para as donas de casa e, assim que isso parou, os produtores do programa lhe disseram: “vá até lá e faça as mulheres dançarem!”