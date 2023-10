Brian Daboll, do Giants, diz que a negociação com Saquon Barkley não está acontecendo

Saquon Barkley não deixará o Gigantes de Nova York conforme o prazo de negociação se aproxima da NFL, com o técnico principal Brian Daboll confirmando a notícia à mídia na quarta-feira, 25 de outubro.

Barkley é um Pro Bowler e escolhido no primeiro turno do draft, mas não assinou um contrato de longo prazo com os campeões do Super Bowl de 2011, criando rumores de que ele poderia ser negociado fora do MetLife Stadium.

Ele também está sem contrato no final da temporada de 2023 pelo segundo ano consecutivo, o que lhe permite se tornar um agente livre, a menos que um acordo seja fechado, apesar de receber o rótulo de ‘jogador de franquia’.

Daboll disse simplesmente à mídia na quarta-feira, quando questionado sobre uma possível negociação: “Isso não está acontecendo”.

Ele teve uma temporada de sucesso com Daboll em 2022, registrando 1.312 jardas e 10 touchdowns, mas tem lutado para manter essa forma em 2023, conseguindo apenas 3,8 jardas por corrida em quatro jogos e sofrendo uma lesão no tornozelo. Mesmo assim, a notícia de que o jovem de 26 anos não será negociado será bem recebida por ele, pois não quer deixar o grupo de qualquer maneira.

Os fãs dos Giants vaiam selvagemente o comercial de Taylor Swift em meio a seu romance com Travis Kelce

Quem os Giants jogam na semana 8?

Os Giants venceram o confronto da semana 7 em casa contra o Comandantes de Washingtonao sair vitorioso por 14-7 e registrar apenas a segunda vitória da temporada ao marcar todos os pontos no segundo quarto.

Na verdade, Barkley marcou o primeiro touchdown do jogo ao receber um passe de 32 jardas. Tirod Taylor com 8:56 no relógio, enquanto Graham Gano acrescentou os extras.

Na semana 8, eles estão na MetLife mais uma vez para um confronto interestadual enquanto enfrentam o Jatos de Nova York. O jogo está agendado para começar às 12h ET do dia 29 de outubro.

Os Giants tentaram melhorar seu recorde para 3-5 e empatar com o terceiro lugar na NFC East, embora precisassem de um grande resultado para ultrapassar os Commanders, já que estão perdendo 55 pontos.