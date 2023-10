Britney Spears acusa Justin Timberlake de traição no livro de memórias de ‘Woman in Me’

Britney Spears assumiu a maior parte da culpa durante anos depois que ela e Justin Timberlake se separou devido a especulações de que ela o traiu – mas ela o acusa de fazer o mesmo com outra celebridade – uma das muitas revelações em seu novo livro de memórias.

“Woman in Me” de Britney não será lançado até a próxima semana, mas a alegação de traição é apenas mais um capítulo quando se trata de seu relacionamento com a estrela *NSYNC.

Lembre-se, fomos os primeiros a relatar que Britney também diz ela e Justin engravidaram quando eles tinham 19 anos, e ela afirma que ele pressionou pelo aborto que ela acabou fazendo.

No livro, somos informados de que Britney não cita o nome da pessoa com quem Justin supostamente saiu, dizendo que a mulher agora tem uma família que Brit não quer envergonhar… o que significa que os fãs irão, inevitavelmente, começar a tentar se conectar os pontos são deles.

Claro, Justin lançou seu grande sucesso “Cry Me a River” em 2002 – admitindo que o escreveu depois de uma discussão desagradável com Spears – com muitos acreditando que ela o havia traído.

Britney nunca negou as acusações e lançou sua música “Everytime” no ano seguinte – uma música que seu parceiro de composição diz ser uma resposta direta a “Cry Me a River”. A letra de Britney na música inclui: “Posso ter feito chover. Por favor, me perdoe. Minha fraqueza lhe causou dor. E essa música é minha desculpa.”

No entanto, desde que divulgamos a história do aborto, alguns fãs especularam que “Everytime” é na verdade sobre a gravidez e aborto… especialmente porque o videoclipe mostra uma mulher dando à luz no final.

Britney e Justin se conheceram enquanto trabalhavam juntos no “The Mickey Mouse Club” em 1992 e depois namoraram de 1999 a 2002.