Britney Spears agradece aos fãs pelo sucesso das memórias de ‘Woman In Me’ e diz que está quebrando recordes

Britney Spears está nas nuvens com o sucesso espetacular de seu livro de memórias, “The Woman in Me”… e ela entrou na Internet para agradecer a seus milhões de fãs por sua ajuda na quebra de recordes.

A cantora apareceu no Instagram na noite de terça-feira – no mesmo dia o livro dela caiu – para compartilhar seu entusiasmo … “Meu livro é o livro de memórias de celebridades mais vendido da história e é apenas o primeiro dia !!!”

Ela agradeceu aos fãs pelo apoio, por um bom motivo… o livro está no topo das listas de mais vendidos da Amazon e da Barnes and Noble desde que estreou. Não apareceu na lista dos mais vendidos do New York Times… pelo menos ainda não.