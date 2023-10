Britney Spears apoiada por organizações pró-vida e pró-escolha após a história do aborto

Britney Spears ‘A revelação bombástica do aborto reuniu grupos pró-vida e pró-escolha para virem em sua defesa – mas por razões completamente diferentes… TMZ descobriu.

Conversamos com uma série de grandes organizações que estão em ambos os lados desta questão… e todas estão expressando apoio e solidariedade a Britney depois que ela compartilhou uma história pessoal sobre uma vez ter engravidado do então namorado. Justin Timberlake – apenas para decidir não ter o filho.

Para começar – o Comitê Nacional do Direito à Vida diz que está realmente disposto a ajudar Brit… por causa do trauma que ela pode estar enfrentando ao ter que reviver isso.

No extremo oposto da moeda está uma organização pró-escolha – o Centro de Direitos Reprodutivos – que também está elogiando Britney… mas seu ponto de vista é distinto.

No que diz respeito a eles… CORR acredita que Britney simplesmente compartilhando sua experiência, por si mesma, dissolve o estigma que cerca o aborto – que eles vêem como uma grande vitória para sua causa.

Susan B. Anthony Pro-Life America diz: “Nossos corações estão com Britney e com todas as mulheres que sofreram um aborto indesejado… Esperamos que a coragem de Britney em compartilhar sua ferida profundamente pessoal dê a outras mulheres a coragem de expressar suas histórias de coerção ao aborto. Todos devemos concordar que nenhuma mulher deve suportar um aborto doloroso que ela realmente não deseja. ” Uma mistura de reações, sem dúvida – e ainda assim… todas elas apoiam a besteira.