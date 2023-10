Britney Spears diz em novo livro que fez sexo violento com Colin Farrell

A estrela pop escreveu sobre seu caso com Colin em seu novo livro de memórias, “The Woman In Me”, que será lançado na próxima terça-feira.

Em um novo trecho do livro, obtido pela TIME, Britney diz que conheceu Colin através de um promotor de clube no set de seu filme de 2003, “SWAT”.

Britney diz que as faíscas voaram imediatamente e as estrelas acabaram fazendo muito sexo violento, descrevendo isso como uma “briga de duas semanas”.

Britney também diz que sua brincadeira no quarto com o ator indicado ao Oscar aconteceu depois do então namorado Justin Timberlake terminou com ela em 2002.