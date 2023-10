Britney Spears exibe habilidades ‘falsas’ com faca novamente em meio a revelações de memórias

Britney Spears não é estranha às manchetes, e seu recente vídeos de dança com facas não são exceção.

O estrela pop compartilhou um novo vídeo dela mesma girando com confiança com um faca de açougueiro em cada mão através Instagram.

Isso ocorre poucas semanas depois que um vídeo semelhante gerou preocupações que levaram a um verificação de bem-estar na residência dela.

Em sua última postagem, Spears, 41vestiu um top curto de bolinhas laranja e branco e uma calcinha de biquíni branca, a mesma roupa de seu vídeo original de dança com faca em 25 de setembro.

Embora o som das facas batendo umas nas outras parecesse real, ela garantiu aos fãs que eram falsos e os convidou de brincadeira, dizendo: “Venha, não se preocupe, eu tenho um lar tão caloroso e convidativo com essas facas FALSIFICADAS!!!”

O primeiro vídeo de faca de Britney gerou chamada da polícia

Essa não é a primeira vez Lanças teve que esclarecer seus vídeos de dança com facas.

Anteriormente, ela abordou as preocupações dos fãs na legenda de um vídeo no 28 de setembroexplicando que as facas eram falsas e alugadas de uma loja de adereços em O.

O vídeo inicial da faca em 25 de setembro solicitou uma verificação de bem-estar em Lanças mansão em Mil Oaks, Califórnia.

Um indivíduo preocupado viu o vídeo nas redes sociais, onde Spearsdançou com facas nas mãos dela.

Embora Lanças A equipe de segurança impediu que o sargento a visse fisicamente e confirmaram que ela estava bem.

de Britney O vídeo viral de dança com faca supostamente deu um impulso a uma loja de acessórios em dificuldades em Os anjos.

O Sala de acessórios manuais O gerente revelou que as compras on-line e as consultas à loja dobraram depois que o ícone pop as mencionou no Instagram.

O aluguel, especialmente de facas, também teve um aumento de 50%.

O livro de memórias de Brittney será lançado na próxima semana

Este último vídeo que chama a atenção coincide com uma revelação em seu próximo livro de memórias, “The Woman in Me”, onde ela fala sobre seu aborto durante seu relacionamento com Justin Timberlake.

Os dois namoraram de 1999 para 2002e Lanças tomou a difícil decisão de fazer um aborto porque Lago Timberlake não estava pronto para ser pai na época.

Em seu livro de memórias, Lanças tem como objetivo fornecer uma visão íntima de sua vida, dissipando rumores e desinformação e reconhecendo seu passado, presente e futuro.

O tão aguardado livro de memórias está previsto para ser lançado em 24 de outubrooferecendo aos fãs uma compreensão mais profunda da icônica estrela pop.