Britney Spears fez um aborto doloroso em casa com Justin Timberlake

TMZ divulgou a história… a bomba nas memórias de Britney – “The Woman in Me” – é que Justin Timberlake a engravidou e deixou claro que não queria o bebê. Embora ela aparentemente quisesse o bebê, depois de algumas discussões emocionais, ela concordou com um aborto .

Ela escreveu: “Tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixada apenas para mim, eu nunca teria fiz isso. E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai. “

Ela escreve enquanto está deitada no chão do banheiro, soluçando. Justin tentou confortá-la com música – dedilhando seu violão.