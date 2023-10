Britney Spears foge para uma ilha particular após o desastre da dança com faca

Britney Spears precisava de muito descanso e relaxamento depois de se tornar alvo de críticas nas redes sociais por dançar com facas… e decidiu que o melhor lugar para escapar era uma ilha particular.

Fontes próximas à estrela pop disseram ao TMZ que ela e um grupo de amigos partiram para o famoso hotel Brando, na Polinésia Francesa, no fim de semana passado.

Britney compartilhou um vídeo rápido dela e de alguns amigos em um avião particular enquanto voavam sobre as águas azuis cristalinas perto do resort.