Britney Spears gera novos rumores: aparece com seu empresário de forma afetuosa

Taqui nunca é um dia tranquilo para Britney Spearsjá que a ex-princesa do pop sofreu uma tempestade nos últimos meses.

A separação do ex-marido Sam Asghari foi um grande revés para a cantora que, durante o processo de recuperação, postou um polêmico vídeo dançando com facas.

Britney Spears anda a cavalo em topless no deserto mexicano

A cantora teve que se manifestar para alegar que eram falsos, para alívio de seus fãs.

No entanto, outra imagem polêmica circulou rapidamente nas redes sociais.

Desta vez foi quando a cantora americana postou uma foto com seu empresário Cade Hudsoncom o par parecendo muito próximo.

O empresário aparece se beijando Lanças carinhosamente em sua bochecha e isso levantou todos os tipos de rumores.

A legenda da foto de Britney Spears com Cade Hudson

Não foi apenas uma foto que a cantora postou, ela também postou uma longa legenda.

“Estou em um local tão lindo!” começou.

“Tenho muita sorte de ter amigos incríveis!!!

“Afirmações positivas são importantes para mim neste momento.

“Digo isso porque estou me divorciando.

“Ter que refletir meu passado em um livro não foi fácil.

“Estou vivendo um dia de cada vez e aprendendo a respirar. O amor próprio é incrivelmente importante !!!

“Acordei e chorei porque me senti grata por estar em um lugar tão lindo.

“Aí pensei na minha relação com o Instagram no momento… é viciante!!!

“Mas quando as opiniões dos outros afetam você, é quando as pessoas desistem. Quando me sinto mal, olho e vejo os novos aplicativos, e isso me faz sentir bobo.

“Eu vejo as coisas de uma forma mais brilhante!!! E daí se for melhorado?!

“Só estou tentando entender as pessoas que dizem que não participam, mas estão em total defesa por algum motivo – fazendo acusações de tê-lo e dizendo que todas as fotos são falsas!!! quem se importa?

“Se você é tão autointitulado e perfeito, por que deveria se importar se alguém está fazendo experiências em seu telefone?! Por que mencionar isso se você é muito melhor do que isso??? !

“Estou lendo um livro chamado ‘Os Feios’ e é muito legal porque vejo a linha indefinida entre emoções e beleza.

“Eu sei o que é ficar desmoralizado e envergonhado. Sou muito sensível e incrivelmente duro comigo mesmo. Tenho ansiedade social e faço equoterapia com cavalos!!!

“O fato de alguém tratar com condescendência pessoas que não são tão bonitas me enoja, especialmente ter o outro lado da mesa realmente ouvindo e balançando a cabeça como se fosse um assunto necessário.

“Provavelmente ninguém está lendo isso, mas espero que a maioria possa entender de onde venho.”