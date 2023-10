Britney Spears janta com Maluma e J Balvin, posa com a língua de fora

Britney Spears está na Big Apple, comemorando o próximo lançamento de seu livro de memórias com alguns dos nomes mais quentes da música… J Balvin dar Maluma .

Spears foi ao Zero Bond na noite de quarta-feira para comer sushi e conversar com os dois músicos, posando com a língua de fora e óculos escuros enquanto os três estavam sentados juntos.