Britney Spears lança policiais que fizeram verificação de bem-estar depois de dançar com facas

Como você sabe, Brit estava dançando com facas na segunda-feira e parecia perigoso. Ela disse que eram facas de apoio, mas os fãs não acreditaram depois que ela postou outro vídeo um dia depois com um curativo no braço e um corte na perna.

Policiais foram até a casa para fazer uma verificação da previdência, depois que alguém do LAPD que teve interações anteriores com Britney ficou alarmado.

Britney não está acreditando… “É uma piada no noticiário de novo com os cheques da previdência??? Vamos lá, América… somos mais legais que isso, certo ??? Os policiais vieram à minha casa e disseram que não iriam embora até falarem comigo, pois as pessoas fazem apresentações de 4 minutos com eles. Estou recebendo um pedido de desculpas. Já sofro bullying em minha casa há tanto tempo…JÁ BASTA! … É uma questão de poder para os policiais.”