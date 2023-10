Britney Spears obtém 25% do lucro líquido com o livro de memórias ‘Woman in Me’

Britney Spears pretende ganhar uma fortuna com suas memórias, porque o TMZ descobriu que ela está obtendo 25% do lucro líquido do livro.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que os 25% que Britney está recebendo devem cobrir o adiantamento que ela recebeu – US$ 12,5 milhões. Houve relatos de que ela recebeu um Adiantamento de US$ 15 milhõesmas sabemos que são US$ 12,5 milhões.

“The Woman in Me” está sendo vendido por US$ 23,05 por unidade na Amazon, em relação ao preço original de US$ 32,99… US$ 16,99 para o Kindle. O CD de áudio custa US$ 29,69 cada.

Mais de 400 mil cópias foram vendidas e a trajetória pode levar o livro a mais de um milhão.

Nossas fontes dizem que o herói desconhecido no sucesso do livro é o melhor amigo/empresário de Britney. Cade Hudson. Várias fontes disseram ao TMZ que Hudson pressionou repetidamente Britney para escrever e terminar o livro. Houve momentos em que ela não queria nada com isso, mas Hudson a pressionou e eventualmente – tardiamente – aconteceu.