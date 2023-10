Britney Spears posta e exclui vídeo de dança com dedo enfaixado

Britney Spears mais uma vez parece ter se machucado após seus vídeos perturbadores de dança com facas – desta vez, é uma de suas extremidades que parece ter sido cortada.

A estrela pop postou e excluiu este vídeo no fim de semana… que a mostra girando em sua casa como de costume – só que desta vez, ela está com o dedo indicador direito enfaixado. Ela certamente não está escondendo a lesão… exibindo-a com destaque em sua rotina.