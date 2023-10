Britney Spears raspou a cabeça como ato de rebelião antes da tutela

O novo livro da estrela pop – ‘The Woman In Me’ – será lançado no final deste mês… mas em um trecho obtido por Revista Pessoas , BS aborda o momento infame de 2007, quando ela perdeu os cabelos e exibiu uma aparência careca em público. Na época, isso era motivo de muita preocupação.

Aqui está o que ela diz com suas próprias palavras… “Fui observada tanto enquanto crescia. Fui observada de cima a baixo, as pessoas me contavam o que achavam do meu corpo, desde que eu era adolescente.”