Britney Spears revela que não perdeu a virgindade com Justin Timberlake, como fazia as pessoas acreditarem há anos

Britney Spears está se abrindo sobre seu passado em seu próximo livro de memórias, “The Woman in Me”. Numa revelação surpreendente, a estrela pop admite ter feito sexo no ensino médio, anos antes de seu relacionamento com Justin Timberlake. Spears escreve que ela dormiu com o melhor amigo de infância de seu irmão Bryan Spears quando ela era caloura e ele estava no último ano.

Embora ela não revele o nome de sua relação adolescente, essa confissão contrasta fortemente com sua afirmação anterior de que ela só teve intimidade com uma pessoa em toda a sua vida.

“Já se passaram dois anos no meu relacionamento com Justin. E eu pensei que era ele. Mas eu estava errada”, disse Spears à revista W em 2003. Ela também expressou sua decepção com Timberlake por discutir sua separação e vida sexual em ” 20/20″ no ano anterior. O ex-casal teve uma separação altamente divulgada em 2002 e se acusaram de traição.

Além dessa revelação, Spears também confirma os rumores de que ela “ficaria” com seu coreógrafo Wade Robson em um bar. Ela afirma que, apesar do incidente, permaneceu leal a Timberlake, que ela alega a ter traído várias vezes durante o romance de três anos.

Spears revela seus segredos

O livro de memórias também investiga outro assunto pessoal de Spears – sua decisão de fazer um aborto em 2000. Ela revela que interrompeu a gravidez “surpresa” porque Timberlake “definitivamente não estava feliz” e “não queria ser pai”. “

Essas revelações bombásticas deixaram Timberlake preocupado com o que mais Spears pode revelar sobre o tempo que passaram juntos. Fontes próximas a ele expressaram que isso o está prejudicando, embora outros insistam que o livro de memórias não pretende ser uma derrubada.

O livro de memórias de Britney Spears é muito aguardado pelos fãs e pelo público. Oferece um raro vislumbre da vida pessoal da estrela pop, lançando luz sobre seus relacionamentos e experiências anteriores. Com essas revelações sinceras, Spears está revelando seu passado e dando aos leitores a chance de compreender sua jornada em um nível mais profundo.