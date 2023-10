Brittany Mahomes e Taylor Swift roubam os holofotes de Patrick Mahomes e Travis Kelce na TNF

ATodos os olhos estão na suíte de amigos e familiares de Campo GEHA no Arrowhead Stadium durante TNFs jogo com Taylor Swift presente para assistir Travis Kelce & the Chiefs contra o Denver Broncos.

Os fãs que assistiam em casa tiveram pela primeira vez um vislumbre de Rápido antes do início do jogo, quando ela se sentou na frente e no centro ao lado de Mama Kelce.

Abraço de Taylor e Brittany

À medida que o jogo avançava, Rápido foi mostrado na transmissão comemorando sempre Kelce participou de uma grande peça.

Numa dessas ocasiões, quando Patrick Mahomes encontrado Travis Kelce para Ganho de 19 jardas no Linha de 28 jardas do BroncosTaylor foi visto abraçando exuberantemente Brittany Mahomes.

Vídeo da dupla comemorando o grande ganho rapidamente se tornou viral mídia social como parecia confirmar que Rápido e Mahomedesenvolveram um vínculo forte enquanto torcem por seus parceiros em campo.

Travis se exibe para Taylor com 7 recepções

Enquanto Kelce não conseguiu marcar no primeiro tempo do jogo, o Chefes conseguiu um touchdown no caminho para encerrar o jogo 0-10.

Kelce teve um produtivo primeira metade do jogo marcando sete recepções para 107 jardas.

ºe Chefes foi para o intervalo com um 0-13 liderança aplaudida por Brittany e Taylorque sem dúvida estão ansiosos para comemorar um touchdown conexão entre seus namorados.