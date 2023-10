Brittany Mahomes está de volta com outro treino impressionante… Taylor Swift irá se juntar a ela na academia?

Brittany Mahomes é outra celebridade que foi fortemente envolvido com o romance de Travis Kelce e Taylor Swift. Patrick Mahomes esposa foi vista em várias ocasiões com Swift, principalmente no Estádio Ponta de Flecha durante o Chefe de Kansas City recentes jogos em casa da NFL.

Na verdade, os dois parecem estar desenvolvendo bastante a amizade– torcedores nas arquibancadas os filmaram se abraçando diversas vezes durante o confronto dos Chiefs com o Vikings há menos de duas semanas.

O impressionante treino de glúteos de Brittany Mahomes que se tornou viral

Taylor Swift vai treinar com Britanny Mahomes?

A recente escalada de sua amizade deixou os fãs se perguntando se Brittany pode convidar Taylor para participar de um de seus famosos treinos. Tudo parece indicar que isso pode acontecer, já que Mahomes costuma trabalhar com colegas como Paige Buechele.

Enquanto isso, porém (enquanto todos esperamos pacientemente para ver se isso vai acontecer), Mahomes continua a impressionar com suas rotinas de ginástica. Em seu último treino, ela mais uma vez mostra sua força louca nos glúteos, realizando agachamentos com pesos pesados ​​​​e uma faixa de exercícios.

Não há dúvida: estamos todos desesperados para ver Taylor ir à academia com Brittany. Se a amizade da dupla continuar crescendo cada vez mais, eles podem até estar em uma chance de ultrapassagem Taylor e Travis Kelce como o casal mais popular da cidade.