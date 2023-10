Brittney Griner preparada para o retorno da equipe dos EUA nos próximos jogos de exibição

Brittney Griner está pronta para fazê-la retornar ao Equipe EUA pela primeira vez desde o Olimpíadas de Tóquio.

Griner foi nomeado para um Escalação de 16 jogadoresdeverá participar de um campo de treinamento e de uma série de jogos de exibição no próximo mês.

A lista, uma mistura de estrelas estabelecidas e jogadores em ascensão, inclui alguns dos candidatos mais proeminentes para o Olimpíadas de 2024 em Paris.

O final Equipe de 12 mulheres para as Olimpíadas de Paris deverá ser revelado na próxima primavera, tornando este evento uma oportunidade significativa para os jogadores mostrarem suas habilidades.

Griner não joga pela seleção dos EUA há mais de três anos

Griner’s envolvimento mais recente com a seleção nacional foi no Final olímpica de Tóquioonde fez história ao marcar 30 pontosmarcando o segundo maior total individual em História do basquete olímpico feminino dos EUA.

Seu notável desempenho contribuiu para EUA triunfante Vitória por 90-75 sobre Japão.

No entanto, Griner enfrentou um período tumultuado após a Olimpíadas.

Em Fevereiro de 2022ela foi presa em Rússia enquanto viajava para se juntar a ela Seleção do clube russovoltado para acusações relacionadas com drogas.

Mais tarde, ela foi condenada e sentenciada a nove anos em um Prisão russa.

Sua ausência, junto com a de outras estrelas veteranas, não impediu Equipe EUA de vencer o campeonato mundial no ano passado e garantir seu lugar no Jogos de Paris de 2024onde almejam o oitavo olímpico título.

“Nunca mais irei ao exterior para jogar, a menos que represente meu país nas Olimpíadas” Griner declarado em abril antes do início da temporada WNBA.

Agora, com a idade de 33, Griner voltou para ela WNBA equipe, o Fênix Mercúrio, esta estação. Ela jogou 31 dos 40 jogos média 17,5 pontos e 6,3 rebotes por jogo.

A equipe dos EUA contará com duas escalações para jogos de exibição

Griner’s retorno não é o único desenvolvimento emocionante para Basquete dos EUA.

Cinco vezes medalhista de ouro olímpica Diana Taurasi liderará o Seleção Feminina na dupla de jogos de exibição em novembro.

Sobre 5 de novembroeles enfrentarão Senhora do Tennessee Vols em Knoxvilleseguido por um confronto com Duque sobre 12 de novembro.

Paralelamente às exposições, um campo de treinamento de 7 a 9 de novembro será realizado em Atlanta Enquanto o Mulheres dos EUA visar a sua oitava medalha de ouro olímpica consecutiva no Olimpíadas de Paris 2024.

Notavelmente, alguns jogadores enfrentaram desafios antes das exibições.

A’ja Wilson está se recuperando de uma lesão, Breanna Stewart aguarda o nascimento de seu segundo filho e Chelsea Cinza está se recuperando de um pé machucado.

O restante da lista conta com jogadores talentosos como Aliá Boston, Dearica Hamby, Natasha Howarde Arike Ogunbowale.

A equipe será liderada por um treinador experiente Cheryl Reeve do Lince de Minnesotaque supervisionará os jogos e o campo de treinamento.

Apoiando-a estão os treinadores assistentes Mike Thibault do Místicos e Curt Miller do Faíscas.

Escalação completa contra o Tennessee:

Ariel Atkins, Aliyah Boston, Kahleah Copper, Allisha Gray, Brittney Griner, Rhyne Howard, Sabrina Ionescu, Betnijah Laney, Azur Stevens, Diana Taurasi e Jackie Young.

Escalação completa contra Duke:

Kaleah Copper, Allisha Gray, Brittney Griner, Dearica Hamby, Natasha Howard, Rhyne Howard, Sabrina Ionescu, Arike Ogunbowale, Kelsey Plym, Azur Stevens e Diana Taurasi.