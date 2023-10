Brody Jenner bebe café com leite materno de sua noiva Tia Blanco

Brody Jenner não se contentaria com java puro quando seu creme favorito acabasse – em vez disso, o cara optou por algo doce do seio de sua mãe … um substituto perfeito, para o seu gosto!

A estrela de ‘Hills’ levantou sobrancelhas recentemente com um novo vídeo que ele e sua noiva surfista profissional, Tia Blancocarregado, documentando o primeiro mês com o recém-nascido, Melque está se alimentando de leite materno no momento.